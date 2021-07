Le ministre sénégalais de la justice est dans le viseur de certains députés qui exigent sa démission. Une pétition signée par 15 d’entre eux, réclament le départ de « Me Malick Sall » du gouvernement. L’initiative de ces élus est intervenue suite aux propos qui ont été tenus par le garde des Sceaux à l’Assemblée Nationale vendredi dernier. La prise de parole du ministre de la justice avait suscité un véritable tohu-bohu au sein de l’Hémicycle sénégalais.

“Je ne répondrais pas au coup de pied de l’âne”

Répondant aux députés de l’opposition qui l’avaient traité d’incompétent, Malick Sall n’a pas hésité à les traiter « d’âne » à son tour. « Je ne répondrais pas au coup de pied de l’âne », avait-il lancé à plusieurs reprises devant les députés. La phrase qui aura visiblement touché au plus haut niveau les députés de l’opposition a été à la base d’un grand mouvement de protestation au sein de l’Assemblée Nationale.

“Aucun d’entre vous ne peut m’impressionner”

Toutes les tentatives du président de l’Assemblée Nationale de calmer la situation se sont révélées vaines. Le ministre de la justice pour sa part est resté sur ses déclarations en déclarant par la suite : «Aucun d’entre vous ne peut m’impressionner». « C’est le chrétien qui dit, si tu me gifles, je te tends l’autre joue. Mais moi je suis musulman », a poursuivi Me Malick Sall.