Après les déboires, le retour du succès pour MHD ? La star précoce d’origine guinéenne a mis en ligne depuis quelques jours plusieurs titres dont un hommage au créateur du coupé-décalé, Douk Saga. En donnant le titre Sagacité à l’un de ses nouveaux tubes on se doutait déjà de l’orientation du texte. Et pour cause, MHD l’a toujours avoué il reste un fan inconditionnel de la musique africaine, plus précisément du coupé décalé.

Du temps de Dj Arafat, MHD ne cachait pas son admiration pour la star ivoirienne et pour ses compères. Le coupé décalé a été une de ses grandes inspirations a-t-il toujours avoué. Avec son dernier morceau du nom de Sagacité, du titre du morceau qui a révélé Douk Saga, la star de l’afrotrap confirme : il reste et demeure un enfant du coupé décalé. Et pour tous ceux qui ont encore des doutes, il s’est voulu clair en diffusant un extrait d’un discours de Douk Saga dans le morceau. Sur la toile, une vidéo le montrant lui et ses associés, Dadju et Abou Debeing danser sur le morceau en exécutant l’un des premiers pas du coupé décalé.

Des accusations de plagiat

Les récentes publications de MHD ont également été entachées par des accusations de plagiat des internautes. Cette fois-ci MHD est accusé d’avoir plagié le morceau End des stars béninoises Ankaa et DAC sur son nouveau titre Beyoncé. Un couple de rappeur du très célèbre Cotonou City Crew. Les deux morceaux écoutés ont des airs de ressemblance si l’on s’en tient à l’intonation et aux mélodies. Pour l’heure MHD qui a vu sa vidéo commentée par de nombreux internautes qui évoquent le plagiat n’a pas réagi à l’affaire. Les deux intéressés n’ont eux non plus pas encore réagi.