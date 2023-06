La star américaine de renommée internationale, Beyoncé, se trouve au cœur d’une polémique, suite à une mésentente entre l’État égyptien et des archéologues des Pays-Bas. En effet, une exposition du musée national des Antiquités de Leyde a suscité l’ire des autorités égyptiennes qui ont réagi radicalement. Elle montre plusieurs stars afro-américaines habillées en tenues souveraines égyptiennes. Au nombre de ces figures, se trouve Beyoncé. Ainsi, on peut voir Queen B représentée en la déesse Néfertiti. Le musée a souligné que son exposition a pour but de prouver comment l’Égypte antique et la Nubie ont beaucoup inspiré ces stars.

Un député a réagi

Selon les organisateurs du musée, les deux anciennes contrées ont été « une source d’inspiration indéniable pour les musiciens d’ascendance africaine depuis plus de 70 ans ». Cependant, l’exposition a fortement déplu aux autorités égyptiennes. Ces dernières ont décidé de ne plus accueillir les archéologues néerlandais qui viennent faire des fouilles sur leur territoire. Au nombre des personnalités égyptiennes ayant réagi figurent un parlementaire qui a demandé ce que son pays fait pour « faire face à la distorsion de la civilisation égyptienne ».

Il faut dire que l’Égypte a très mal pris cette exposition, puisqu’elle a interdit aux archéologues néerlandais, travaillant depuis près de 50 ans sur le site de Saqqarah, de continuer à faire des fouilles. Pour rappel, cette polémique intervient après celle de la série documentaire Netflix, Queen Cleopatra. Cette dernière avait suscité une énorme polémique à cause de la représentation de la reine égyptienne, par l’actrice métisse américaine Adele James. Le choix fait par la productrice, Jada Pinkett Smith a créé un énorme tollé en Égypte ainsi que dans d’autres pays. Plusieurs personnes avaient accusé la plateforme américaine de vouloir réécrire l’histoire en faveur du mouvement afro-américain.