Le nouveau coronavirus continue de circuler en France et les autorités mettent un point d’honneur sur la vaccination pour lutter efficacement contre la pandémie. Elles ont donc mis en place le Pass sanitaire pour vérifier le statut vaccinal, résultat positif ou négatif d’une personne. Il s’agit là d’une question sensible pour des français et pour laquelle les parlementaires devront se prononcer, lors d’un vote, au cours de la semaine prochaine.

Il s’agit de partisans non favorables à la vaccination

Certains élus ont reçu des menaces de mort. C’est le cas du député LaREM des Yvelines, Didier Baichère, qui a vu sa permanence vandalisée dans la nuit du mercredi au jeudi 15 juillet dernier. Même si l’identité des auteurs de cet acte n’est pas connue, le parlementaire est certain qu’il s’agit de partisans non favorables à la vaccination. Ces derniers ont d’ailleurs fait preuve d’une rare violence dans les mails qu’ils ont envoyés à l’élu. « Depuis la fin des Gilets jaunes, on n’avait pas eu un tel niveau d’agressivité dans les e-mails qu’on reçoit, et d’invective et d’atteinte personnelle des élus. On retrouve, un peu, cette ambiance malsaine » a déclaré Didier Bachère.

Plusieurs élus de la majorité ont aussi reçu des menaces de morts. « Dites aux autres députés de bien voter cas à partir de maintenant, c’est des vraies balles que vous allez vous prendre (je suis armé), faites attention où vous allez. Vous nous injecterez jamais le vaccin » peut-on notamment lire.