Alors qu’il attendait patiemment son procès prévu pour démarrer le 9 août après son transfèrement dans une autre prison, le rappeur américain R. Kelly fait encore face à de nouvelles allégations dans son dossier de trafic sexuel. Les procureurs fédéraux affirment qu’il a eu des contacts sexuels avec un garçon mineur en plus des filles. Le gouvernement souhaite à ce propos, que les jurés de son prochain procès pour trafic sexuel entendent ces allégations.

Les procureurs ont diffusé un large éventail d’allégations supplémentaires, mais pas de nouvelles accusations contre la star du R&B dans un dossier judiciaire vendredi. La sélection du jury doit commencer le 9 août devant un tribunal fédéral de New York pour Kelly, qui nie avoir jamais maltraité qui que ce soit. Un message a été envoyé samedi à ses avocats au sujet des allégations supplémentaires.

Une entreprise criminelle

Le chanteur lauréat d’un Grammy Award est accusé d’avoir dirigé ce que les procureurs appellent une entreprise criminelle de managers, de gardes du corps et d’autres employés qui l’auraient aidé à recruter des femmes et des filles à des fins sexuelles et pornographiques et à exercer un grand contrôle sur elles. Les accusations concernent six femmes et filles différentes, qui ne sont pas nommées dans les documents judiciaires.

Les procureurs aimeraient également que les jurés entendent parler de plus d’une douzaine d’autres personnes dont le gouvernement allègue que Kelly a abusé sexuellement ou physiquement, menacé ou maltraité. Parmi eux, se trouvait un garçon de 17 ans et musicien en herbe que Kelly a rencontré dans un McDonald’s en décembre 2006 et qu’il a ensuite invité dans son studio de Chicago. Après avoir demandé au garçon ce qu’il ferait pour réussir dans le monde de la musique, Kelly a fait une proposition et a eu des contacts sexuels avec lui alors qu’il était encore mineur, d’après le dossier du tribunal des procureurs.

Les accusations n’étaient pas des événements isolés

Par ailleurs, lorsque Kelly était sur le point d’être jugé pour des accusations de por*ographie juvénile à Chicago en 2008, le même jeune avait dit à la star qu’il avait accès à un juré, et Kelly lui a demandé de contacter le juré et de garantir qu’il était un « bon gars », ont révélé les procureurs. Le dossier ne dit pas si le jeune l’a fait. Kelly a été acquittée dans cette affaire.

Le jeune garçon avait également présenté Kelly à un ami de 16 ou 17 ans, avec qui les procureurs disent que le chanteur a commencé une relation se*uelle plusieurs années plus tard. Kelly a également filmé les deux jeunes lors de rencontres sexuelles avec d’autres personnes, y compris certaines des petites amies de Kelly, selon le dossier. Les procureurs ont écrit que les récits des garçons et d’autres aideraient à montrer que les accusations réelles « n’étaient pas des événements isolés et faisaient partie d’un schéma plus large ».