Après plusieurs années d’attente, les réformes au niveau du secteur pétrolier au Nigéria ont finalement été adoptées par les députés nigérians ce jeudi 1er juillet. Le projet avait été soumis depuis 2008 selon les précisions qui sont apportées. Les désaccords entre les sociétés pétrolières et le gouvernement ont été les principales causes du retard. Le texte aura été repris à plusieurs reprises après des débats au sein du parlement.

“Cela fait 20 ans que nous attendions cela”

L’adoption de ce texte dans ce pays qui est le premier producteur africain de l’or noir n’a pas manqué de réjouir les acteurs politiques. «Il faut souligner comme cette journée est importante. Cela fait près de 20 ans que nous attendions cela», a fait remarquer le président de l’Assemblée, Femi Gbajabiamila qui indique qu’il s’agit d’une « importante victoire ». La législation adoptée prend en compte en effet trois principaux changements comme : une fiscalité plus encadrée, une meilleure redistribution des richesses, et la transformation de la Nigeria National Petroleum Commission (NNPC).

Certaines organisations insatisfaites

A en croire les précisions apportées par certaines sources au niveau du parlement nigérian, certains points doivent encore être débattu. D’autres voix se sont tout de même élevées pour critiquer la loi. C’est le cas du président du groupe Movement for the Survival of Ogoni People (MOSOP) qui fait remarquer la loi ne répond pas à ses attentes. «Nous nous attendions à un pourcentage de 25 % pour les communautés», a-t-il fait remarquer par rapport à la part de leur dépense que doivent verser les compagnies pétrolières.