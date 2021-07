Le 26 mai dernier, Bachar El-Assad était réélu en Syrie avec 95.1% des voix. Aujourd’hui, le président a prêté serment pour un quatrième septennat d’affilée. Pour l’occasion, ce dernier a tenu un discours offensif, affirmant qu’il avait pour ambition de « libérer le reste du territoire » syrien, occupé et ravagé par des années de guerre.

600 invités étaient conviés pour l’occasion. Ministres, chefs d’entreprises, universitaires et journalistes, ces derniers ont tous répondu présents alors que le pays fait toujours face à une situation terrible. En un peu plus de dix ans, date à laquelle la guerre a éclaté, plus d’un demi-million de personnes ont trouvé la mort.

Bachar El-Assad souhaite reconquérir le pays

Au cours de son discours, ce dernier a été ovationné. Il a rendu hommage à celles et ceux qui se battent à ses côtés promettant en outre qu’il allait tout faire pour libérer et récupérer le territoire afin d’aider le pays à grandir. Outre les questions sécuritaires, se posent également beaucoup de questions du point de vue économique.

Une guerre bien trop coûteuse ?

L’inflation est galopante, le chômage très haut et la monnaie a récemment connu une dépréciation historique. De plus, le pays est ciblé par des sanctions internationales. On estime à plus de 1.200 milliards de dollars, le coût total de la guerre sur l’économie. Un montant faramineux, qui pourrait continuer à s’alourdir.