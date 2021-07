Donald Trump le 45è Président américain continue de faire parler de lui après sa présidence. Magnat de l’immobilier et homme d’affaires prospère, Donald Trump a accédé à la Maison-Blanche en 2016 en battant sa rivale Hillary Clinton. Celui qui a succédé à Barack Obama n’a pas connu une présidence calme. Il était en conflit permanent avec la presse et ses prises de position sur les réseaux sociaux ne faisaient pas toujours l’unanimité.

Les derniers jours de la présidence de Trump ont été très agités. C’est le moins qu’on puisse dire lorsqu’on connait le climat qui a régné les derniers jours après l’annonce des résultats définitifs. Pendant plusieurs jours, Donald Trump a rejeté sa défaite et a tout tenté pour essayer de renverser la vapeur. A plusieurs occasions quand il prenait la parole devant ses partisans, il a dénoncé un vol des élections par le camp d’en face. La situation a débordé lors de la certification de la victoire de son challenger, Joe Biden. Peu de temps avant, Trump a tenu un discours avec le même organisation.

Trump était “presque étourdi”

Alors que les élus étaient réunis au Capitole, ses partisans ont envahi l’institution. Après cet événement malheureusement qui a entrainé la mort de quelques américains, il a été banni de plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Ces plateformes ont dénoncé un discours appelant à la haine et à la révolte. Dans la foulée, Trump a condamné l’invasion du Capitole. Mais il semblerait que la réaction de Trump par rapport à ce sujet n’ait pas été prompt. En tout cas c’est ce que révèle sur les antennes de CNN, Carol Leonnig, co-auteure d’une livre sur l’ex-Président, qui revient sur cet épisode de sa présidence. Selon Carol Leonnig, co-auteur de “I Alone Can Fix It“, l’ex-président Trump était réticent à révoquer les émeutiers, malgré les exhortations de sa fille Ivanka. Il lui aurait fallu des heures avant de se décider. L’auteure est allée jusqu’à dire qu’il était “presque étourdi” devant la scène.