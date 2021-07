Henrietta Fore, directrice du fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), a récemment déposé sa démission. L’information a été donnée hier mardi 13 juillet 2021 par les nations unies, qui a souligné que la cheffe de l’organisation onusienne a déposé le tablier pour des raisons personnelles.

Elle sera toujours la directrice jusqu’à la venue d’un remplaçant

Un communiqué de l’ONU a indiqué que Henrietta Fore a fait part de sa décision au secrétaire général Antonio Guterres. Elle a donc expliqué vouloir se retirer de ses fonctions pour « se consacrer à un problème de santé touchant un membre de sa famille ». Par ailleurs, le communiqué précise que l’Américaine âgée de 72 ans restera toujours à la tête de l’UNICEF jusqu’à ce qu’un nouveau directeur soit trouvé. Notons que le fonds des Nations Unies pour l’enfance est dirigé par un conseil d’administration formé par 36 membres représentant les cinq groupes régionaux d’Etats membres de l’ONU.

Ces derniers sont notamment : Europe occidentale, Europe de l’Est, Asie-Pacifique, Amérique latine, Caraïbes et Afrique. Pour rappel, l’UNICEF a pour mission de faire la promotion des droits et du bien-être de chaque enfant. Il déploie ses activités dans 190 pays et territoires dans le monde, que ce soit dans les situations d’urgence ou dans des zones pacifiques.