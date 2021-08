Barack Obama, 44 ème président des USA, devrait avoir 60 ans le 4 août prochain. Un millésime, que le président et sa famille comptait célébrer comme il se doit. Aussi pour l’occasion, l’ancien couple présidentielle a annoncé vouloir organiser une grande soirée dans son manoir de “7 000 pieds carrés” dans la section Edgarton de Martha’s Vineyard le week-end prochain. Selon la presse américaine ce sont 500 invités qui sont attendus avec pas moins de 200 personnes qui seront chargées de l’organisation et du service. Avec les artistes, stars et autres personnalités politiques attendus, informés qu’ils devront, pour participer au banquet, subir des tests COVID.

Une fête qui s’annonce mémorable

Pour la fête, le couple compte bien mettre les petits plats dans les grands. D’ailleurs, plusieurs célébrités devraient assister à la célébration. Des invités, dont l’acteur George Clooney et l’animatrice de talk-show de célébrités Oprah Winfrey, et connaissant l’ancien couple présidentiel, ils ne seront certainement pas les seuls. C’est que les Obama n’étaient pas étrangers aux célébrations fastueuses pour les événements marquants, notamment les anniversaires.

En 2011, le couple a invité le rappeur-homme d’affaires Jay-Z, le musicien Stevie Wonder et l’acteur vétéran d’Hollywood Tom Hanks avaient été de la partie pour les 50 ans du président. En 2014, pour le 50 ème anniversaire de naissance de Michelle, Hillary Clinton, Michael Jordan, Paul McCartney et Janelle Monáe avaient fait le déplacement. Et pour le 55e anniversaire du président Obama à la Maison-Blanche en 2016, Beyoncé, JAY-Z, Ellen DeGeneres, Sarah Jessica Parker et John Legend ont fait leur apparition.

Cette fois, la famille avait bien l’intention de ne pas déroger à la règle et cela malgré la crise sanitaire pendante. Selon la presse people, ce serait déjà « 500 personnes » qui auraient envoyé un retour favorable à l’invitation, quand « plus de 200 personnes » étaient attendus pour le service et l’organisation. Cependant, les Obama en première ligne dans la sensibilisation contre le coronavirus et grands défenseurs de la vaccination, ont pensé à tout. L’événement sera supervisé par un professionnel de la santé, qui veillera à ce que « tous les protocoles pandémiques CDC, étatiques et locaux soient suivis ». En plus tous les invités ont été informés qu’ils devront subir des tests COVID.