Face à la vague de critique soulevée principalement du côté des républicains, l’ancien président Obama avait dû annulé la fête de son 60e anniversaire de naissance qui devait avoir lieu sur l’île huppée de Martha’s Vineyard, dans le respect des directives sanitaires. En lieu et place lieu des quelque 400 invités initialement prévus, le 44e président américain devrait finalement s’entouré de sa seule famille et de proches amis. Toutefois, d’après des informations recueillis auprès des voisins de l’ancien président, il n’aurait pas pour autant réduit le nombre des invités.

La la pré-fête du 60e anniversaire avait débuté vendredi soir dans un complexe près de chez lui à Martha’s Vineyard, en attendant la vraie fête de samedi soir. À en juger par les photos prises sur un balcon voisin, il y avait beaucoup de monde vendredi. Il semble qu’au moins des dizaines de personnes se soient présentées a rapporté le magazine TMZ. Les résidents de Martha’s Vineyard ont déclaré au magazine que l’île grouille d’invités qui assisteront à la fête officielle à l’intérieur d’une tente sur le domaine d’Obama, et cela comprend un groupe de célébrités.

Leur île a été bouleversée par la fête

D’après le magazine, on ne sait pas combien de personnes assisteront à la grande du samedi soir, mais les résidents disent que c’est bien plus grand qu’une soirée intime en famille et entre amis proches. Sur la base du nombre de personnes qui sont descendues sur l’île, les résidents pensent que plusieurs centaines de personnes pourraient se présenter. Bien que les Obamas soient aimés par beaucoup sur Martha’s Vineyard, certains résidents sont en colère que leur île ait été bouleversée par la fête. Ils disent que les services secrets ont ordonné aux gens et bloqué les routes. Ils sont également préoccupés par le variant Delta du coronavirus qui est devenu un problème dans le pays.