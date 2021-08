La Reine Elizabeth aurait donné des consignes fermes pour que la famille royale britannique soit défendue face aux différentes allégations des Sussex. La monarque n’épargne même pas la possibilité de faire un recours à des poursuites judiciaires dans certaines situations. Selon les informations rapportées par la presse britannique, tout ceci serait né des différentes déclarations qui ont été faites par le prince Harry et son épouse Meghan Markle à la faveur d’une interview qu’ils sont accordée à Oprah Winfrey.

Le père d’Archie déclarait par exemple que son père Charles ainsi que son frère William étaient tous deux « prisonniers de la monarchie ». L’idée du prince Harry relative à la publication l’année prochaine d’une autobiographie fait visiblement objet d’une attention particulière de la part de la Reine Elizabeth. A en croire les informations rapportées par le média « Daily Mail », la nonagénaire serait très exaspérée par les propos de son petit-fils.

La biographie du Prince Harry attendue

Des consignes auraient été données par ses soins pour recruter des experts en diffamation face à cette situation. « Si quelqu’un était nommé dans le livre et accusé directement de quelque chose, cela pourrait être considéré comme une diffamation et violerait ainsi les droits à une vie familiale privée », a rapporté le média britannique The Sun. Au cours des prochaines semaines, il ne serait donc pas exclu d’assister un bras de fer judiciaire entre les Sussex et la monarchie britannique.