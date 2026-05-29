Niger : les USA livrent 9 conteneurs de matériels militaires aux forces armées

Le 26 mai 2026, l’ambassade des États-Unis à Niamey a remis neuf conteneurs d’équipements militaires à la Direction centrale du matériel des armées nigériennes, dans la capitale. Le lot, évalué à environ 2,3 millions de dollars américains — soit 1,2 milliard de francs CFA —, comprend des uniformes, des équipements de protection individuelle et du matériel médical destiné aux opérations de terrain.

Une livraison encadrée par des échanges diplomatiques récents

La remise de ce matériel fait suite à plusieurs rencontres entre hauts responsables américains et nigériens, dont les détails n’ont pas été rendus publics. À l’issue de ces discussions, les deux parties auraient réaffirmé leur engagement en faveur de la coopération sécuritaire bilatérale, selon le communiqué publié le 29 mai par l’ambassade américaine à Niamey.

Washington justifie cette livraison par des objectifs sécuritaires communs : lutte contre les groupes jihadistes, démantèlement des réseaux criminels et prévention des enlèvements contre rançon, phénomène particulièrement actif dans la bande sahélo-saharienne.

Un rapprochement après une rupture militaire profonde

Cette coopération fait suite au coup d’État militaire de juillet 2023 qui a profondément recomposé les relations américano-nigériennes. En mars 2024, le régime du général Abdourahamane Tiani avait officiellement exigé le retrait des quelque 1 000 soldats américains stationnés sur le sol nigérien, notamment à la base aérienne d’Agadez — infrastructure construite pour plusieurs centaines de millions de dollars et livrée en 2019.

Malgré cette rupture opérationnelle, les deux pays maintiennent un canal de coopération en matière d’équipement. Le communiqué de l’ambassade souligne que cette aide « sert les intérêts de sécurité nationale des États-Unis en aidant un partenaire du Sahel à défendre son territoire et à sécuriser ses frontières ».

Une enveloppe modeste au regard des standards régionaux

Le montant de 2,3 millions de dollars reste limité au regard des programmes d’assistance sécuritaire américains habituellement déployés en Afrique de l’Ouest. Le programme Foreign Military Financing (FMF) alloue chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars à l’ensemble de la région sahélienne. Aucun calendrier ni engagement financier supplémentaire n’a été annoncé par l’ambassade à ce stade.