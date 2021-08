En avril dernier, la Confédération africaine de football (Caf) intervenait comme arbitre dans le différend footballistique entre le Bénin et la Sierra Léone, et tranchait en faveur d’un report du match. La rencontre comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2022 au Cameroun avait donc été renvoyée en juin, au grand dam du Bénin qui réclamait une victoire sur tapis vert. En effet, le pays accusait la Sierra Leone d’avoir fabriqué de faux résultats de tests covid afin d’écarter cinq joueurs de l’équipe béninoise en déplacement en avril dernier à Freetown pour discuter cette rencontre.

Après cet échec à la CAF, le Bénin a ensuite saisi le Tribunal Arbitral du Sport qui l’a également débouté. La semaine dernière, le jury disciplinaire de la Caf s’est réuni pour délibérer sur un autre recours du Bénin devant le Tas contre la décision de jury d’appel et une demande de dommages et intérêts contre la Sierra Leone, toujours dans le cadre de cette affaire.

” Pour non-respect des principes de fair-play…”

Selon un communiqué de la Caf publié hier dimanche 22 août, “le TAS a saisi les organes compétents de la CAF et cela a été entendu par le Jury disciplinaire. Le Jury disciplinaire décide de : rejeter les demandes de dommages et intérêts de la fédération béninoise de football et d’imposer une amende de 5.000 dollars US à la Sierra Leone pour non-respect des principes de fair-play , d’intégrité et d’esprit sportif et d’éthique “. Le Bénin peut déjà se satisfaire de cette sanction, ce qui prouve que la Sierra Leone n’est pas exempt de reproches dans cette affaire.