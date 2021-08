L’Afghanistan continue de faire la une de la presse internationale après la prise du pouvoir par les talibans. Cette dernière a suscité de vives critiques contre le président américain Joe Biden qui avait poursuivi le retrait des troupes américaines. Parmi ces critiques, se trouve son prédécesseur Donald Trump, qui avait saisi l’occasion pour l’appeler à démissionner.

« Il faut que nous prenions le contrôle de tout ça »

Suite aux nombreuses critiques qu’il a essuyées, le président démocrate a estimé dans une interview diffusée sur la chaîne américaine ABC, hier mercredi 18 août 2021, que le chaos était inévitable. Pour le chef de l’Etat américain : l’idée « que d’une façon il y avait un moyen de sortir sans que le chaos ne s’ensuive, je ne vois pas comment cela est possible ». Interrogé sur les images montrant plusieurs centaines de passagers dans un avion américain C-17, ainsi que plusieurs « Afghans qui tombent » d’un avion, Joe Biden a répondu : « Ce que j’ai pensé c’est : ‘Il faut que nous prenions le contrôle de tout ça. Nous devons avancer plus rapidement. Nous devons avancer d’une façon qui permette de prendre le contrôle de cet aéroport’. Et nous l’avons fait », tout en ajoutant qu’il ne pense pas qu’il s’agit d’un échec.

Des difficultés à évacuer les ressortissants Afghans que les Américains

Selon le chef de l’Etat américain, le facteur « chaos » était pris en compte dans sa décision de retirer les militaires américains d’Afghanistan. Notons qu’au cours de son intervention, Joe Biden a indiqué rencontrer des difficultés à évacuer les ressortissants Afghans que les Américains. Cependant, il s’est montré disposé à maintenir les troupes américaines à Kaboul, jusqu’à ce que l’intégralité de ces derniers soient évacués. Pour cela, il a fixé comme date butoire, le 31 août prochain.