Depuis le démarrage du retrait des troupes américaines en Afghanistan, les talibans ont entamé une offensive. Certains observateurs craignent le pire avec le retrait américain du pays. Ces derniers jours, les Talibans ont beaucoup progressé dans leur offensive et enchainent les conquêtes de territoire. Dernièrement, les talibans sont arrivés dans la capitale Kaboul. C’est dans ce contexte que la Chine a tenté un rapprochement avec les talibans.

Alors que la Chine a critiqué récemment le départ américain d’Afghanistan le traitant «d’irresponsable», les autorités chinoises ont exprimé ce lundi, leurs intentions d’entretenir des «relations amicales» avec les talibans. Par la voix de Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise, Pékin a assuré que son ambassade à Kaboul «continue de fonctionner normalement» même si l’empire du milieu a rapatrié 210 de ses ressortissants le mois derniers.

La Chine respecte le droit du peuple afghan

Au cours de son intervention, la porte-parole de la diplomatie chinoise fait noter que «les talibans ont indiqué à plusieurs reprises leur espoir de développer de bonnes relations avec la Chine». Elle a par ailleurs affirmé que la Chine «respecte le droit du peuple afghan à décider de son propre destin et de son avenir». Après cette sortie chinoise, on peut s’attendre à une réaction des pays occidentaux et des USA. Pour rappel, dans un de nos précédents articles, nous vous avons informé que le président Ashraf Ghani a fui le pays devant l’avancée des Talibans. Les prochaines heures vont à coup sûr révéler de nouvelles informations.