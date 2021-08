La situation en Afghanistan, suite à la prise du pouvoir par les talibans, au cours du week-end dernier n’en finit pas de défrayer la chronique. Cette reprise du pouvoir suscite l’indignation à travers le monde. Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a réagi à la situation, avec des propos qui ne sont pas passés auprès des personnalités de la gauche française.

« Est-ce devenu ça la politique »

Au cours de son allocution hier lundi 16 août 2021, le résident français a estimé que « l’Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle » tout en ajoutant qu’il faut « anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toutes natures ». Il n’a pas fallu longtemps pour que ces propos suscitent la polémique même dans la gauche. L’ex-ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem a réagi sur Twitter en écrivant : « Mais enfin pourquoi ces mots ?!? Est-ce devenu ça la politique, l’en même temps tactique et glacial, encore et toujours, quelles que soient les circonstances, bouleversantes ? ».

L’indignation a été la même chez le député Aurélien Traché qui a déploré le fait que : « C’est donc ce terme que les femmes et les hommes qui s’accrochent aux ailes des avions à Kaboul auront inspiré à Emmanuel Macron. Ce terme qu’il aura employé depuis le fort de Brégançon ». Audrey Pulvar adjointe à la maire de Paris, a comparé Emmanuel Macron à l’ancien président Nicolas Sarkozy.

