Privé de compte Twitter depuis quelques mois, Donald Trump a pris par le canal d’un communiqué pour s’exprimer sur l’actualité internationale. Il s’est d’ailleurs attaqué ouvertement à son successeur qu’il accuse d’être à l’origine de la situation relative à l’avancée militaire des talibans en Afghanistan. Pour le richissime républicain, la situation actuelle est juste « inacceptable ». Il rappelle que s’il était encore à la tête des Etats-Unis, la communauté internationale comprendrait mieux le départ des soldats américains de l’Afghanistan.

« Si j’étais président actuellement, le monde saurait que notre retrait d’Afghanistan était soumis à des conditions », a-t-il fait savoir. « Cela aurait été un retrait bien différent et un retrait bien plus réussi et les talibans le savaient mieux que quiconque », laisse lire Donald Trump dans sa publication.

“J’ai eu personnellement des entretiens avec des dirigeants talibans”

« J’ai eu personnellement des entretiens avec des dirigeants talibans qui avaient compris que ce qu’ils font aujourd’hui n’aurait pas été toléré », a-t-il poursuivi. Rappelons que l’ancien président américain fait cette sortie médiatique dans un contexte où les talibans continuent de faire leurs avancées. Ce jeudi 12 août, ils ont pris possession de la ville stratégique de Ghazni. Elle est située à 150 km au sud-ouest de Kaboul.