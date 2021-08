Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramdane Lamamra, a annoncé mardi que son pays a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant le pays voisin d’« actions hostiles ». Le Maroc et l’Algérie entretiennent des relations tendues depuis des décennies, principalement sur la question du Sahara occidental. Dans l’intérêt de la « stabilité » au Maghreb, Paris a appelé ce mercredi 25 août, les deux pays, ses anciennes colonies, à revenir à une logique de « dialogue ».

« La France reste naturellement attachée à l’approfondissement des liens et au dialogue entre les pays de la région, pour en consolider la stabilité et la prospérité », a déclaré le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. « L’Algérie et le Maroc sont deux pays amis et deux partenaires essentiels de la France », a précisé le communiqué. En effet, l’Algérie a déclaré la semaine dernière que les incendies de forêt mortels étaient l’œuvre de groupes qu’elle a qualifiés de « terroristes », dont l’un a été soutenu par le Maroc.

Les actes hostiles incessants menés par le Maroc

Les incendies de forêt en Algérie, qui ont éclaté le 9 août en pleine canicule, ont brûlé des dizaines de milliers d’hectares de forêt et tué au moins 90 personnes, dont plus de 30 militaires. La semaine dernière, Alger a également accusé Rabat de soutenir le MAK, qu’il qualifie d’« organisation terroriste ». « Les actes hostiles incessants menés par le Maroc contre l’Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays », avait déclaré la semaine dernière un communiqué de la présidence.

Alger avait également déclaré qu’il y aurait une « intensification des contrôles de sécurité aux frontières occidentales » avec le Maroc. La frontière entre l’Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994. L’Algérie soutient le mouvement Polisario qui revendique l’indépendance du Sahara occidental, que le Maroc considère comme faisant partie de son propre territoire.