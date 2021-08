Clifford Joseph Harris Jr alias T.I. est un rappeur américain très connu dans le monde de la musique. Et comme tout le monde, il lui arrive de prendre des vacances de temps en temps pour profiter de sa famille. Mardi dernier sur Instagram, le rappeur très adulé pour certaines de ses sorties musicales a raconté sa mésaventure pendant des vacances aux Pays-Bas avec son épouse.

Si un ami de la star a décrit l’incident comme étant des «conneries», la star l’a plus bien pris. Selon le récit du rappeur américain, il se promenait à vélo dans la ville quand il a constaté qu’une camionnette qu’il n’arrivait pas à identifié était à ses trousses. C’était la police mais il ne savait pas.

Il a remarqué plus tard l’inscription sur la voiture qui ressemblait à police dans une autre langue. Il a donc arrêté son vélo. «Il (le policier) a poussé sur mon guidon avec son rétroviseur et a fait tomber le rétroviseur de la voiture de police et a dit : “Maintenant, vous êtes arrêté…», a affirmé la star. Par la suite les policiers ont demandé au rappeur T.I. de prendre siège dans la camionnette. Il n’aurait pas été menotté à en croire son récit.