Le 31 juillet un jeune étudiant sénégalais s’est fait prendre au troisième jour du BAC lors de l’épreuve d’anglais, pour s’être déguisé en fille. D’après les médias sénégalais, les surveillants de salle avaient constaté que quelque chose n’allait pas au niveau de la tenue de l’intéressé. D’après des photos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, on le voit vêtu d’une robe rouge avec des motifs noirs. Il a également porté un voile aux mêmes couleurs de même qu’un châle noir. Les autorités du centre d’examen ont fait appel aux forces de l’ordre qui l’ont arrêté sur le champ.

Le même jour, celle pour qu’il était venu remplacer et qui l’attendait dans une auberge de la ville d’après la presse locale, a aussi été arrêtée. Ils avaient alors été placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès. Ce jeudi, le procès a eu lieu et ils ont écopé tous d’un mois de prison, dont sept jours ferme, pour fraude aux examens et complicité. D’après l’un de leurs avocats, Me Assane Dioma Ndiaye, le procureur avait requis un mois ferme contre les deux prévenus jugés en flagrant délit à Diourbel.

Il a agit par amour

Selon les médias sénégalais, l’étudiant déguisé en fille, Khadim Mboup, est inscrit dans une université du nord, et sa complice, Gangué Mboup, sont tous âgés de la vingtaine. L’étudiant aurait affirmé avoir agi « par amour » afin de venir en aide à sa « copine » qui a des difficultés en anglais. Toutefois devant le tribunal, les mis en cause ont nié n’avoir jamais entretenu de relation amoureuse d’après leur avocat. La fille a affirmé avoir juste sollicité l’aide d’un ami pour passer l’épreuve d’anglais puisqu’elle était dans l’incapacité de le faire en raison de sa santé défaillante.