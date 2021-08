Une nouvelle chance pour les aspirants au métier d’enseignant. En effet, le gouvernement ouvre un registre d’inscription dans l’ensemble des circonscriptions scolaires pour les personnes aspirantes désireuses de s’engager dans le métier. C’est à travers un communiqué que le chef de la région pédagogique 38, Salomon Atchatin a porté l’information.

L’objectif fondamental est d’élargir et d’enrichir la base de données d’enseignants pour l’encadrement efficient des apprenants. Un registre d’inscription est donc ouvert dans toutes les circonscriptions scolaires. La cible a trait aux personnes de profession enseignante désireuses d’enseigner dans leur localité ou dans leur lieu de résidence.

Par ailleurs, le communiqué précise que les retraités peuvent aussi faire acte de candidature mais surtout que les bacheliers et étudiants titulaires de diplômes académiques ne sont pas concernés. Le dossier à constituer et déposer au plus tard le 17 août 2021 à 17h30 est composé de copies non légalisées des preuves de qualification professionnelle et de l’acte de naissance.