Au cours de la semaine écoulée, le gouverneur républicain du Missouri Mike Parson a gracié un couple qui s’était illustré par une attitude assez spéciale lors d’une manifestation des Black Lives Matter aux Etats-Unis. Il s’agit du couple d’avocats Mark et Patricia McCloskey. Ces époux avaient pointé leurs armes sur les manifestants qui menaient une marche pacifique contre le racisme et les bavures policières devant leur maison.

750 et 2000 dollars d’amende

Dans la vidéo qui avait été diffusée en boucle sur les réseaux sociaux, on pouvait les voir pieds nus avec leurs armes en train de lancer des cris contre les manifestants. Pour des chefs d’accusation d’agression et de harcèlement, le couple avait plaidé coupable le mois dernier. Un tribunal de St Louis avait condamné Mark et Patricia McCloskey à des amendes de 750 et 2000 dollars. La grâce dont les mis en cause ont bénéficié fait suite à une promesse qui leur a été faite par le gouverneur dès le début de la situation.

Proche des républicains

Rappelons que les deux époux se sont illustrés par leur proximité à la cause républicaine depuis plusieurs mois. « Ne vous méprenez pas: peu importe où vous vivez, votre famille ne sera pas en sécurité dans l’Amérique des démocrates radicaux », avait déclaré Patricia McCloskey dans une vidéo qu’elle a réalisée en soutien à l’ancien président Donald Trump.

Ils avaient mis en joue des manifestants antiracistes, Mark et Patricia McCloskey ont été graciés… pic.twitter.com/rVfKpDEK3k — Loopsider (@Loopsidernews) August 4, 2021