Ce sont des scènes surréalistes qui se sont déroulés ce lundi 30 août 2021 dans la ville d’Araçatuba au sud du Brésil. Après avoir dévalisé trois agences de banque, des braqueurs lourdement armés se sont enfuits en prenant soin d’attacher des otages sur le toit de leurs véhicules. Cela, dans le but d’empêcher les forces de l’ordre de tirer sur eux.

Ils ont mis le feu à d’autres véhicules

Selon les informations de la chaîne de télévision brésilienne TV Globo, les malfrats étaient au moins vingt. Pour ne pas se faire abattre par la police, ils ont alors décidé de s’en prendre à des passants et à des conducteurs, pour faire d’eux des otages. Plusieurs images sur les réseaux sociaux montrent ainsi des personnes attachées au capot et sur le toit de plusieurs voitures. Les auteurs du braquage ne se sont cependant pas arrêtés là, puisqu’ils ont mis le feu à d’autres voitures pour verrouiller les accès principaux à la ville. Aussi, ont-ils entouré le poste de police militaire local et mis des explosifs un peu partout dans les rues du centre-ville.

La situation a été également confirmée par le maire de la ville, Dilador Borges, qui a fait part de sa profonde inquiétude. Dans une interview accordée à TV Globo, l’édile a déclaré : « Nous vivons un moment de terreur. J’habite à quelques pâtés de maisons du centre. J’ai entendu tous les coups de feu, je les ai suivis à travers des vidéos, je ne suis pas sorti de chez moi et je demande à la population de rester chez elle ».

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas – informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Isso não pode ser real. Socorro Araçatuba pic.twitter.com/867R71GH3t — Lucas Julioti (@JuliotiLucas) August 30, 2021

Aflição total, meu Deus, oremos por todas essas pessoas que estão sendo feitas de reféns nesse mega assalto aqui em Araçatuba 😭😭😭 #Araçatuba #OremPorAraçatuba pic.twitter.com/lBo4Ti2rk0 — thales (@thalespatrizzi) August 30, 2021