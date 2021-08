La situation devient de plus en plus hors de contrôle en Russie, à cause des catastrophes naturelles qui sévissent plusieurs zones du pays. En effet, les feux de forêt continuent de ravager les terres en Sibérie, avec plus de 16,6 millions d’hectares déjà touchées, notamment en Iakoutie. Par ailleurs, la fumée dégagée par les incendies ont donné lieu à des niveaux d’hydrogène biens supérieurs à la normale.

Il a évoqué les inondations qui frappent le sud du pays

La gravité de la situation a amené le président russe, Vladimir Poutine, à réagir. Ce samedi 14 août 2021, le chef de l’Etat a fait part de sa préoccupation concernant les catastrophes naturelles de grande ampleur qui ont lieu dans le pays. Au cours d’une réunion retransmise à la télévision, il a estimé que : « L’ampleur et la nature des catastrophes naturelles dans certaines régions sont absolument sans précédent ». Il a profité de l’occasion pour exhorter le gouvernement à « agir rapidement et efficacement » face à ces problèmes écologiques. Outre les incendies en Sibérie, le numéro un russe a aussi évoqué les inondations qui frappent le sud du pays. Dans cette zone, « le niveau de précipitations mensuelles tombe désormais en quelques heures ».

Vladimir Poutine n’a pas manqué de souligner l’importance de prendre au sérieux la cause climatique. « Tout cela montre encore une fois à quel point il est important de nous engager de manière profonde et systématique à l’avenir dans le programme climatique et environnemental » a-t-il ajouté.