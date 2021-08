Cédric Hountondji, le longiligne défenseur de Clermont Foot est parti pour rester au club jusqu’en 2024. C’est ce qu’on retient du nouveau contrat signé entre le joueur de 27 ans et le club auvergnat ce 2 août 2021. L’international béninois était déjà lié à Clermont jusqu’en 2023. Le club a donc décidé de prolonger son contrat pour un an de plus. Sans doute un geste qui récompense la bonne saison du joueur avec l’équipe en deuxième division française. En effet, Cédric Hountondji a joué un rôle important dans la montée des Auvergnats en Ligue 1 française à l’issue de la saison 2020-2021.

“Cédric est un joueur cadre de notre groupe“

Il a disputé à lui tout seul, 36 matchs pour un but marqué contre Grenoble Foot lors de la 18 ème journée de la Ligue 2 BKT. Le président du club Ahmet Schaefer est heureux d’avoir prolongé pour un an de plus le contrat du défenseur béninois. « Cédric est un joueur cadre de notre groupe et il s’est imposé comme un des meilleurs défenseurs du football français. Son expérience, son calme, son endurance, son implication dans notre projet sportif font de lui un exemple pour les joueurs plus jeunes. Tout le club, moi-même personnellement et, j’en suis sûr, l’ensemble des supporters du Clermont Foot, sont heureux d’apprendre que Cédric s’engage encore plus fortement à l’orée de cette saison historique pour nous tous. Merci Cédric » a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

“Mon objectif est désormais que l’on se maintienne” en Ligue 1

Le défenseur béninois est également heureux d’avoir prolongé « l’aventure (avec les Auvergnats) jusqu’en 2024». Il remercie le club pour la confiance qu’il lui accorde et fixe déjà son objectif pour la saison prochaine qui démarre dans quelques jours. « Après avoir participé à la montée historique du club en Ligue 1, mon objectif est désormais que l’on se maintienne au sein de l’élite du football français » a-t-il déclaré. Clermont Foot sera certainement la curiosité de la Ligue 1 la saison prochaine. Avec Cédric Hountondji en défense et le trio magique de l’attaque (Dossou-Allevinah-Bayo) devant, on aura de quoi se régaler.

🖋 Le Clermont Foot 63 a le plaisir de vous annoncer la prolongation de Cédric Hountondji jusqu'en juin 2024 ! 👊🔴🔵



Félicitations @c_hountondji ! 👏



💬 Retrouvez sa déclaration sur le site officiel 👉 https://t.co/d2SNC4yxVl pic.twitter.com/C2x4T6EC3j — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 2, 2021