Ming-Chi Kuo, l’analyste de TFI International Securities, a prédit dimanche dans une note aux investisseurs, qu’Apple est « optimiste quant à la tendance des communications par satellite » et inclura probablement la possibilité de se connecter à des réseaux extraterrestres dans son prochain iPhone. Le nouvel iPhone devrait être lancé cet automne. Apple n’a pas encore annoncé de détails sur l’appareil. Le téléphone n’a pas de nom officiel, mais beaucoup l’appellent pour l’instant l’iPhone 13.

L’analyste a déclaré que Globalstar, un fournisseur de services par satellite, est le plus susceptible de s’associer à Apple. La société dispose d’un réseau de téléphonie par satellite, de 24 satellites en orbite terrestre basse. « Si Apple active les fonctions logicielles appropriées, les utilisateurs d’iPhone 13 peuvent appeler et envoyer des messages par satellite lorsqu’ils ne sont pas dans la couverture 4G/5G », a écrit Kuo.

« Message d’urgence par satellite »

Plus tard lundi, Bloomberg a annoncé que la fonctionnalité satellite de l’iPhone serait limitée à des utilisations d’urgence, telles que l’envoi de textes courts à une liste prédéfinie de contacts lorsqu’aucun signal cellulaire n’est disponible, citant une personne familière avec la fonctionnalité. Ce service qui normalement va fonctionner via les satellites de Globalstar, a des fonctionnalités comme « Message d’urgence par satellite » permettant de contacter les secouristes comme les pompiers, les urgences et signalé tout autre catastrophe lorsqu’il n’y a aucune couverture réseau.

Bien que le matériel soit en place pour le lancement de l’iPhone 13, selon Bloomberg, la fonctionnalité elle-même pourrait ne pas être lancée avant l’année prochaine. Les utilisateurs n’auront probablement pas à payer un supplément en plus de leurs forfaits cellulaires pour accéder à la connectivité par satellite d’après d’autres médias.