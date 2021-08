La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, toujours dans le but d’éviter la propagation de ce virus qui fait beaucoup de victimes dans le pays, le clergé catholique sénégalais a pris certaines dispositions pour réglementer les cérémonies funéraires. Selon les informations rapportées par le Comité de gestion des cimetières catholiques de l’archidiocèse de Dakar, le respect de certaines règles est nécessaire en cette période de pandémie.

“L’exposition mortuaire est interdite”

Ces nouvelles dispositions seront appliquées dans les cimetières catholiques de Saint-Lazare et de Bel-Air. « Désormais, et ce jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux deux cimetières est strictement et uniquement autorisé à 25 personnes et le temps de l’inhumation fixé à 30 minutes. A cet effet, l’exposition mortuaire est interdite ainsi que la présentation des condoléances aux cimetières », a notamment martelé le Comité de gestion.

Respect des gestes barrières

En plus de tout ceci, les personnes autorisées à accéder au cimentière sont appelées à respecter la distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire dans ces conditions. Le lavage systématique des mains à l’eau et au savon est également exigé aux personnes sélectionnées. Rappelons que cette nouvelle vague de la pandémie a déjà amené les autorités religieuses du Sénégal à prendre plusieurs dispositions. L’accès aux mosquées et au grand rassemblement est subordonné au port de masque ainsi qu’au respect des gestes barrières.