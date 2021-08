Le coronavirus continue de faire de nombreuses victimes dans le monde. Depuis l’apparition des premiers cas connus en Chine il y a un peu plus d’un an, le virus frappe presque toutes les régions du monde et le nombre de personnes décédées ne cessent de croire au fur et à mesure que le temps passe. Cela en dépit des campagnes de vaccination de masse lancée par la plupart des pays touchés par la pandémie.

Il faut dire que la découverte des nouveaux variants a favorisé de nouvelles vagues dans le monde. Aussi, il y a-t-il encore des poches de résistance concernant la vaccination contre le coronavirus dans plusieurs pays. Selon de récentes statistiques, plus de 2 milliards de personnes sur notre planète ont reçu toutes leurs doses de vaccin avec plus de 5 milliards de doses administrées sur une population mondiale de près de 8 milliards d’habitants.

Ramaphosa apprécie le don de la France

Si sur le continent Africain, les campagnes de vaccination ont démarré ici et là, les doses disponibles ne vont pas couvrir les besoins selon certaines prévisions. Face à ce constat, la France aurait selon nos informations décidé de voler au secours du plus vieux continent. En effet, selon nos recoupements d’informations, 10 millions de doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca seront envoyés bientôt par la France à l’Afrique à travers l’Union Africaine. Ce don de la France rentrant dans le cadre du mécanisme pour un accès mondial au vaccin (Covax) et du Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (Avat) a été apprécié par le Président Cyril Ramaphosa qui parle d’un «geste fort et bienvenu de solidarité humaine et de coopération politique à un moment où le monde en a le plus besoin»