Alors que le monde fait toujours face au nouveau coronavirus (covid-19), le chef de l’Eglise catholique romaine, le pape François, a exhorté les chrétiens à se faire vacciner. Dans une vidéo, visant à soutenir l’initiative « It’s up to you », ce mercredi 18 août 2021, l’évêque de Rome, a estimé que se faire vacciner contre le coronavirus est « un acte d’amour ».

Les vaccins « nous donnent l’espoir d’en finir avec la pandémie »

Appelant tous les croyants à se faire vacciner, le pape François a estimé que : « Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19 ». Tout en ayant conscience que l’accès aux vaccins contre le virus est toujours difficile pour plusieurs pays, le pape a indiqué que ces produits « nous donnent l’espoir d’en finir avec la pandémie, mais seulement s’ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble ». Le souverain pontife n’a pas manqué de souligner que « contribuer à s’assurer que la majorité des gens soient vaccinés est un acte d’amour. Amour pour soi, amour pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde ».

Rappelons que l’initiative « It’s up to you » est une campagne visant à exhorter la population à se faire vacciner, aux Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays se trouvant sur le continent américain. En outre, le Vatican avait annoncé jeudi 14 janvier 2021 que le pape François avait déjà reçu sa dose de vaccin contre le coronavirus.