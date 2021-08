C’est une première qui vient d’avoir lieu en Afrique du Sud dans le domaine de la technologie. En effet, le pays a reconnu une intelligence artificielle du nom de Dabus comme inventeur, à l’occasion d’un dépôt de brevet. C’était le 29 juillet 2021, que l’office de brevets sud-africaine a rendu la décision.

Il a créé un récipient alimentaire ayant la capacité de mieux conserver la chaleur

Conçu par le chercheur américain Stephen Thaler, Dabus était parvenu à créer, en août 2020, sans une intervention humaine, un récipient alimentaire ayant la capacité de mieux conserver la chaleur. Notons que la reconnaissance de cette intelligence artificielle comme un inventeur a été analysée par la professeur à l’université de Toulouse Capitole, Alexandra Mendoza-Caminade. Selon ses explications, « si jusqu’à présent aucun autre office n’a admis de brevet avec mention d’une IA, c’est parce qu’on considère que l’inventeur doit nécessairement être une personne physique ». Elle a par ailleurs ajouté que ce dont il est question aujourd’hui se base sur une convention de Munich de 1973, qui n’a cependant pas connu d’évolutions.

Toutes les demandes avaient été rejetées

D’après elle, l’intelligence artificielle « n’est pas un sujet de droit, et n’a pas de droit. On ne peut donc pas reconnaître et protéger ses créations. Ce sera le cas tant qu’elle sera reconnue comme une machine et un outil ». Pour rappel, depuis l’année 2019, l’équipe ayant mis au point Dabus, The Artificial Inventor Project, avait tout fait dans le but de faire reconnaitre ce dernier comme inventeur. Pour cela, plusieurs requêtes avaient été déposées notamment à l’Union européenne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Mais, elle toutes avaient été rejetées sauf celle de l’Afrique du Sud qui a été récemment approuvée.