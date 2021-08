Sur initiative de certains élèves de quatrième de l’État du Massachusetts aux Etats-Unis, une vielle dame condamnée pour sorcellerie pourrait être amnistiée. Le procès de l’intéressée a eu lieu plusieurs siècles avant le nôtre et plus précisément en 1693. Il s’agit en effet de Elizabeth Johnson Jr. Cette dame avait été accusée de sorcellerie au cours du procès et condamnée à mort.

Une initiative née après le cours d’éducation civique

Mais elle n’avait pas été exécutée comme certaines personnes dans la période. L’initiative des élèves de la North Andover Middle School est née suite à leur cours d’éducation civique. Après des recherches qu’ils ont effectuées et qui prouvent que la mise en cause a été condamnée innocemment, ils ont entrepris des démarches dans le but de l’innocenter. La femme n’aurait pas bénéficié d’une attention particulière à cause de son état.

Un projet de loi pour sa réhabilitation

Elle n’avait pas d’enfants qui seraient à même de défendre ses droits et rétablir son honneur. Les élèves ont donc saisi leurs élus locaux. Ils ont par la suite aidé la sénatrice de l’État, Diana DiZoglio pour la rédaction d’un projet de loi pour réhabiliter Elizabeth Johnson Jr. «Le temps est tout simplement venu de terminer le travail et de réhabiliter la mémoire d’Elizabeth Johnson Jr. une fois pour toutes», a fait savoir la femme politique.