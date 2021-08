Ce n’est plus un secret. Le monde est secoué par une pandémie depuis plus d’un an et demi. Avec plus de 4 millions de décès dans le monde à ce jour, la pandémie continue de progresser chaque jour avec de nouveaux cas qui sont détectés. L’arrivée des variants n’a pas facilité la chose et de nombreux pays craignent une nouvelle vague surtout devant la percée du variant Delta.

Pour freiner la propagation du virus, les pays du monde ont lancé des campagnes de sensibilisation pour inciter leurs populations à se faire vacciner et certaines autorités ont mis les bouchées doubles en gratifiant les personnes qui se vaccinent. Mais malgré cela, il y a encore une partie des populations dans certains pays qui s’opposent à la vaccination.

Ce lundi matin, le Président français Emmanuel Macron s’est connecté sur les réseaux sociaux pour adresser un message aux Français concernant la situation sanitaire évoquant le vaccin comme “la seule arme” pour freiner la 4è vague. Sur Snapchat, Instagram et TikTok, le numéro un français a posté une courte vidéo de lui dans laquelle il annonce être disponible pour répondre aux question car il sait que “beaucoup parmi vous s’interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs“.