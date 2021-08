Sur les réseaux sociaux, la présidente de la Tanzanie a été violemment critiquée suite aux commentaires qu’elle a eu à faire sur les joueuses de football qui ont une « poitrine plate ». Certains internautes ne sont pas allés par quatre chemins pour critiquer la femme qui dirige le pays depuis le décès du président John Magufuli. Alors que ses mots sont perçus comme une « humiliation » par Catherine Ruge, cheffe de la section jeunesse du parti d’opposition Chadema et ancienne députée, une autre internaute préfère en blaguer.

La Fondatrice de l’association Change Tanzania, Maria Sarungi s’est notamment moqué de celles et ceux qui se réjouissaient de l’arrivée d’une femme à la tête du pays. Elle rappelle que la présidente « dénigre les joueuses de football pour avoir des “poitrines plates” et qui donc manqueraient des atouts nécessaires pour se marier ! ». Rappelons que les propos à polémique ont été tenus à l’occasion d’une cérémonie célébrant l’équipe masculine qui a remporté la Coupe de la Cecafa.

“Vous pourriez penser que ce sont des hommes”

« Celles qui ont la poitrine plate, vous pourriez penser que ce sont des hommes et non des femmes. Quand on voit leurs visages, on pourrait se demander (…) Si vous voulez vous marier, vous voulez quelqu’un qui soit attirant, une femme qui a les qualités que vous voulez. Des qualités qui ont disparu chez les footballeuses. », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui, elles nous rendent fières en tant que nation quand elles ramènent des trophées au pays, mais si vous regardez leur avenir, lorsque leurs jambes sont fatiguées de jouer, lorsqu’elles n’ont pas la santé pour jouer, quelle vie auront-elles ? », a poursuivi la présidente.