Épargner de l’argent, permet de gagner une marge d’intérêts. Mais tout le monde sait aujourd’hui que de l’argent qui dort dans un compte bancaire n’est pas vraiment très rentable. C’est pour cela que certaines personnes préfèrent investir dans des secteurs qui marchent et faire de bonnes affaires. L’immobilier est l’un des secteurs recommandés par les plus grands investisseurs du monde et compte à ce jour de nombreux acteurs.

Le Groupe Duval, un des pionniers de ce secteur puisque opérant depuis 27 ans maintenant est un groupe français qui s’est fait un nom au cours des deux dernières décennies. Ce leader du secteur de l’immobilier selon des sources a dans sa ligne de mire le milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2025. Ce n’est pas seulement dans l’hexagone que le groupe est présent. Il a démarré il y a quelques années ses activités sur le plus vieux continent. L’investissement en Afrique du groupe Immobilier Eric Duval a en effet considérablement augmenté au cours de ces dernières années.

Un marché en pleine croissance malgré la crise

Avec la crise sanitaire, plusieurs observateurs s’interrogeaient sur comment réagirait le marché. Plutôt que de chuter, le marché de l’immobilier connaît une forte croissance à en croire des statistiques d’observateurs bien avisés. Des sources indiquent également selon nos recoupements d’informations que les biens immobiliers sont cédés beaucoup plus rapidement en ces temps de crise sanitaire par rapport à la période qui l’a précédée. On peut dire donc que le marché de l’immobilier a plutôt bien réagi et a connu un grand boom dans l’hexagone, mais aussi sur le continent africain. Les grands groupes ont compris très tôt l’enjeu et envahissent déjà le marché africain.

Le groupe Duval en Afrique

Jouissant d’une plateforme de plusieurs milliers de collaborateurs, le Groupe Duval fondé par le français Éric Duval, codirigé avec sa fille Pauline s’est installé dans 4 pays africains. Il pilote de nombreux projets dans plusieurs pays sur le continent africain dont le Bénin, le Sénégal, le Togo et le Gabon pour ne citer que ceux-là. Ces dernières années, le groupe ne se contente pas d’investissement dans le secteur de l’immobilier, mais opère également dans des secteurs comme l’assurance et la micro-finance.