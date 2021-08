La célèbre marque à la pomme a récemment reconnu un problème touchant plusieurs de ses smartphones iPhone 12 et 12 Pro. En effet, sur ces modèles, la firme a constaté qu’un nombre limité de smartphones présentait des défauts, à cause de la possible défaillance d’un composant du module récepteur. Pour résoudre ce problème, Apple a mis sur pied un programme, pour lequel il faudra remplir plusieurs conditions.

Le programme est accessible gratuitement

Les iPhone 12 Pro Max et 12 mini ne sont pas concernés par ce programme. Pour y prendre part, l’utilisateur de l’iPhone 12 ou 12 pro doit d’abord constater que son appareil n’émet pas de son au moment où il passe ou reçoit des appels. Par ailleurs, ce programme permettant de régler ce problème est accessible gratuitement. Selon le site d’Apple, lorsqu’un utilisateur est confronté à ce problème, il doit en premier lieu se rendre dans un centre agréé pour poser son problème. Cependant, la marque précise qu’il faut procéder à une sauvegarde de toutes les données sur iCloud, avant que toute réparation n’ait lieu.

Le smartphone ayant un problème de son doit également être dans un bon état général, et ne doit pas avoir de dommages apparents. Cependant, Apple ne fait pas mention de numéros de série concernant les iPhone 12 et 12 Pro concernés. La marque à la pomme souligne encore que le programme est valable pendant les deux années qui ont suivi la première commercialisation au détail du produit.