Lorsque le Premier ministre israélien Naftali Bennett rencontrera le président Joe Biden à la Maison Blanche ce jeudi, les deux nouveaux dirigeants prévoient de rechercher une réinitialisation des relations entre leurs pays et de renforcer un lien qui a montré des signes de tension. Ils chercheront également et à trouver un terrain d’entente sur l’Iran malgré les divergences sur la manière de gérer ses programmes nucléaires.

Dans des pourparlers éclipsés par le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan, les deux dirigeants tenteront de tourner la page des années de tensions entre le prédécesseur de Bennett, Benjamin Netanyahu, proche de l’ancien président Donald Trump, et la dernière administration démocrate dirigée par Barack Obama avec Biden comme son vice-président. La réunion, initialement prévue jeudi matin, a été reportée à plus tard dans la journée, ont déclaré des responsables américains et israéliens.

Le nucléaire iranien vient de sortir des sentiers battus

En tête de l’ordre du jour se trouve l’Iran, l’un des problèmes les plus épineux entre l’administration Biden et Israël. Bennett, un politicien d’extrême droite qui a mis fin aux 12 ans de mandat de Netanyahu en tant que Premier ministre en juin, devrait faire pression sur Biden pour qu’il durcisse son approche envers l’Iran et arrête les négociations visant à relancer l’accord nucléaire international que Trump a abandonné.

Biden dira à Bennett qu’il partage la préoccupation d’Israël selon laquelle l’Iran a étendu son programme nucléaire, mais reste pour l’instant engagé dans la diplomatie avec Téhéran, a déclaré un haut responsable de l’administration. Les négociations américano-iraniennes sont au point mort alors que Washington attend la prochaine décision du nouveau président iranien. Informant les journalistes avant la réunion, le responsable a déclaré que « depuis que la dernière administration a quitté l’accord sur le nucléaire iranien, le programme nucléaire iranien vient de sortir des sentiers battus ».

D’autres voies à suivre

Le responsable a déclaré que si la voie diplomatique avec l’Iran échouait, « il y avait d’autres voies à suivre », mais n’a pas précisé. Bennett a été moins ouvertement combatif mais tout aussi catégorique que Netanyahu l’a été en s’engageant à faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher l’Iran, qu’Israël considère comme une menace existentielle, de construire une arme nucléaire. L’Iran nie constamment qu’il cherche une bombe.