Lors de son audience générale du 11 août, le pape François qui réfléchissait sur la Torah (les cinq premiers livres de la Bible hébraïque) à la lumière des écrits de saint Paul dans a déclaré que « la loi (Torah) cependant ne donne pas la vie. Il n’offre pas l’accomplissement de la promesse parce qu’il n’est pas capable de l’accomplir… Ceux qui cherchent la vie doivent se tourner vers la promesse et son accomplissement en Christ ». Le lendemain de l’audience, les plus hautes autorités religieuses juives d’Israël ont déclaré au Vatican qu’elles étaient préoccupées par les commentaires du pape à propos de leurs livres de loi sacrée et ont demandé des éclaircissements.

Dans une lettre, le rabbin Rasson Arousi, président de la Commission du grand rabbinat d’Israël pour le dialogue avec le Saint-Siège, a déclaré que les commentaires semblaient suggérer que la loi juive était obsolète. Le rabbin Arousi a envoyé la lettre au nom du Grand Rabbinat, l’autorité rabbinique suprême pour le judaïsme en Israël au cardinal Kurt Koch, dont le département du Vatican comprend une commission pour les relations religieuses avec les Juifs. « Dans son homélie, le pape présente la foi chrétienne comme non seulement remplaçant la Torah, mais affirme que cette dernière ne donne plus vie, ce qui implique que la pratique religieuse juive à l’époque actuelle est rendue obsolète », a déclaré Arousi dans la lettre.

“Nous pensions avoir été entièrement répudié par l’Église”

« Cela fait en effet partie intégrante » de l’enseignement du mépris « à l’égard des Juifs et du judaïsme que nous pensions avoir été entièrement répudié par l’Église », a-t-il déclaré. Des spécialistes catholiques des relations religieuses avec les Juifs ont convenu que les remarques du pape pouvaient être considérées comme un revers gênant et devaient être clarifiées. « Je pense que c’est un problème pour les auditeurs juifs, d’autant plus que les propos du pape s’adressaient à un public catholique », a déclaré à Reuters le professeur Philip Cunningham, directeur de l’Institut des relations judéo-catholiques de l’Université St. Joseph de Philadelphie.

La Vatican répondra

« Cela pourrait être compris comme une dévalorisation de l’observance juive de la Torah aujourd’hui », a ajouté Cunningham. Dans sa lettre au cardinal Koch, Arousi lui a demandé de « faire part de notre détresse au pape François » et a demandé des éclaircissements au pape pour « s’assurer que toutes les conclusions désobligeantes tirées de cette homélie soient clairement répudiées ». Le bureau du Cardinal Koch a déclaré mercredi qu’il avait reçu la lettre, qu’ils « y réfléchissaient sérieusement et réfléchissaient à une réponse ».