Le dimanche 15 août, les talibans étaient entrés à Kaboul sans aucune résistance et ont depuis lors pris le contrôle de tout le pays. Cette prise de contrôle du pays par les talibans a été facilitée par le retrait des troupes américaines dont le président américain Joe Biden dit ne pas regretter. Dans une interview accordée à ABC News, le 46e président américain a indiqué que l’organisation terroriste Al-Qaïda pourrait retourner en Afghanistan plus tôt que 18 à 24 mois après le retrait de l’armée américaine comme prévu précédemment.

Toutefois, le président estime que les menaces terroristes provenant de l’Afrique de l’Est sont à prendre plus au sérieux. « Al-Qaïda, ISIS, ils métastasent. Il y a une menace nettement plus grande pour les États-Unis en provenance de la Syrie », a déclaré. « L’Afrique de l’Est est une menace beaucoup plus grande. Il y a une menace beaucoup plus grande pour d’autres endroits du monde que celle des montagnes d’Afghanistan. Et nous avons maintenu la capacité d’avoir une capacité à l’horizon pour les éliminer » a déclaré le président dans l’interview.

Les priorités américaines

Par ailleurs, Biden a affirmé que les États-Unis conservent la capacité d’éliminer ces menaces sans avoir de présence militaire sur le terrain. « Si tout est également important pour vous, rien n’est important pour vous. Nous devrions nous concentrer sur les endroits où la menace est la plus grande, » a poursuivi Biden rappelant une expression de son père.