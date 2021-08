‘’Remain in Mexico” pour ‘’Restez au Mexique’’ est une composante essentielle du fameux ‘’Protocole de protection des migrants’’ (MPP) annoncé publiquement le 20 décembre 2018. Un programme qui permettait au gouvernement américain, par l’intermédiaire du le département de la Sécurité intérieure (DHS), de renvoyer certains demandeurs d’asile au Mexique pour attendre là-bas que les tribunaux de l’immigration des États-Unis statuent sur leurs dossiers. Le protocole affectant « les hommes adultes célibataires, les femmes adultes célibataires et les unités familiales ». Peu de temps après son élection, le président Joe Biden faisait suspendre le protocole pour « efficacité mitigée ». Mais ce vendredi, un juge de la cour fédérale ordonnait à l’administration Biden de rétablir le programme.

Un revers pour le président Biden

Peu de temps après l’entrée en fonction du président Joe Biden, le ministère de la Sécurité intérieure a suspendu les nouvelles inscriptions au programme MPP. Le ministère a ensuite lancé le processus d’autorisation progressive des demandeurs d’asile auparavant soumis aux États-Unis via le programme. Entre le 19 février et le 25 mai, ce serait selon la presse américaine, environ 11 200 migrants ont été transférés aux États-Unis.

En avril, l’État du Texas et l’État du Missouri ont poursuivi l’administration Biden, arguant que l’inversion de la politique avait entraîné une vague de migrants à la frontière américano-mexicaine qui a infligé des coûts aux États. Mais quelques mois plus tard, dans un mémo en juin intitulé : “Résiliation du programme de protocoles de protection des migrants“, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, mettait officiellement fin au programme. Cependant, vendredi, le juge Matthew Kacsmaryk, nommé par Trump, a empêché l’administration de mettre en œuvre cette note.

Kacsmaryk a déclaré que la résiliation de la politique par l’administration Biden a violé la “Loi sur la procédure administrative“(Administrative Procedure Act), qui interdit aux agences de prendre des mesures « arbitraires » et « capricieuses ». Selon le juge fédéral, Mayorkas « n’a pas pris en compte plusieurs des principaux avantages de la politique dans son ” mémo de juin “ », ni « évoqué la question de l’augmentation des passages frontaliers ». En tout état de cause, il statuait donc que le protocole ‘’Remain in Mexico’’ soit rétabli. Et le juge de préciser qu’il suspendait sa décision pour sept jours, pour « laisser au gouvernement fédéral le temps d’entamer une procédure d’appel en urgence »