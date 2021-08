Une nouvelle étude s’effectuera sur la planète rouge au cours des prochains mois. La seule différence est que l’expérience sera faite sur la planète terre. Selon un communiqué qui a été rendu public par la Nasa, il est prévu de simuler la vie sur Mars. Dans le cadre de ce projet, l’agence spatiale américaine compte recruter certaines personnes pour séjourner pendant une année dans les habitats conçus pour comme sur Mars.

Trois séries de 356 jours

Le communiqué de l’agence américaine précise que le but de la mission est de déterminer « quelles méthodes et techniques développées pour prévenir et résoudre les problèmes potentiels des futures missions spatiales humaines vers la Lune et Mars ». Le projet est prévu pour commencer en effet à l’automne de l’année prochaine. Il est divisé en trois séries de 356 jours. Chaque mission sera composée d’un équipage de quatre membres. Ils vont vivre et travailler dans un module de 158 mètres carrés.

Plusieurs critères de sélection

Le module dénommé Mars Dune Alpha est conçu par impression 3D. Les conditions de séjour seront assimilables à une mission sur mars. Selon les précisions qui ont été apportées par la Nasa, les participants à la mission de simulation seront sélectionnés suivant des critères bien définis. Ils devront avoir un master en ingénierie, en mathématiques ou en sciences biologiques, physiques ou informatiques. A défaut d’avoir au moins deux ans d’expérience dans ces différents domaines, ils devront avoir « un minimum de 1000 heures de pilotage d’un avion ».