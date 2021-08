Fondé par l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en 1982, le parti Front Populaire Ivoirien (FPI), ne lui appartient plus désormais. C’est ce qu’a décidé ce lundi 09 août l’ancien pensionnaire de la CPI. Alors qu’il avait tenté depuis Bruxelles de réunifier le FPI Gor (Gbagbo ou rien) qui se réclame de lui et le FPI dit statutaire, dirigé par son ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan, Gbagbo a décidé finalement de tout laisser aux mains de l’ex-chef de gouvernement et de créer son propre parti.

L’annonce a été faite ce lundi au terme d’une rencontre à Abidjan du comité central du Front populaire ivoirien (FPI) et marque la consommation du divorce politique entre Gbagbo et Affi N’Guessan. Rentrée au pays après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale (CPI) le désormais ex-leader du FPI n’a pas marché ses mots vis-à-vis de son ancien collaborateur. Le FPI, « notre seul instrument de lutte politique est confisqué par Monsieur Affi N’Guessan et malgré les nombreuses initiatives pour le raisonner, il s’arc-boute sur sa soi-disant ‘’légalité’’ », a-t-il déclaré, selon un communiqué du parti publié à l’issue de la rencontre.

Pas de bataille juridique

Laurent Gbagbo, « a pris acte de la volonté et de l’obstination de Monsieur Affi N’Guessan de prendre en otage le FPI, foulant ainsi au pied les années de sacrifice des militantes et militants du parti » a jouté le communiqué. Toutefois, l’ancien président « n’entend pas s’engager dans une bataille juridique » avec lui et « propose donc la création d’un nouvel instrument de lutte conforme à notre idéologie et nos ambitions ». D’après des sources proches de l’ex-chef d’Etat, les dispositions sont déjà en train d’être prises pour la mise en place d’un comité de préparation du congrès constitutif du nouveau parti. Ce congrès d’après la source, devrait avoir lieu dans le mois d’octobre.