L’université d’été du Medef, s’est récemment ouverte en France. Et pour une toute première fois, le patronat français a ouvert cette rencontre à l’ensemble des entreprises francophones. Lionel Zinsou, l’ancien Premier ministre béninois qui était de la partie, a invité les entreprises françaises et d’autres pays francophones, à investir en Afrique.

“Ce n’est pas à l’Afrique que vous faites du tort, mais à vous-même“

« Venez donc investir chez nous » leur a t-il lancé. « En ne le faisant pas, ce n’est pas à l’Afrique que vous faites du tort, mais à vous-même » prévient le cofondateur de Southbridge Bank, une société de conseil financier et stratégique. Pour le franco-béninois, en ne venant pas investir en Afrique ces entreprises du Medef et d’autres pays francophones, laissent échapper « un marché en croissance où d’autres ne vous attendent pas, à commencer par la Chine ».

Inutile de rappeler que Lionel Zinsou est un afro-optimiste. Pour lui, l’Afrique a un énorme potentiel de développement. Il a toujours plaidé pour plus d’ « oxygène financier » à ce continent parce que selon lui, il est en manque. « L’Afrique est sous-financée » se plait-il à dire.