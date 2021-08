La société spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a déposé une plainte fédérale vendredi pour contester un contrat d’alunissage de la NASA attribué uniquement à la société rivale SpaceX. Les détails du procès ne sont pas accessibles au public car les documents sont sous scellés, mais Blue Origin affirme qu’il s’agit d’une « tentative de remédier aux défauts du processus d’acquisition trouvés dans le système d’atterrissage humain de la NASA », a déclaré la société dans un communiqué.

Human Landing System, ou HLS, est le nom officiel du programme qui est au cœur de cette bataille juridique, et il cherche à utiliser des contrats du secteur privé pour développer, construire et tester le véhicule qui renverra les astronautes sur la lune pour la première fois depuis près d’un demi-siècle. Après s’être initialement engagée à offrir plusieurs contrats pour stimuler le développement d’au moins deux atterrisseurs lunaires qui pourraient se faire concurrence, la NASA a annoncé en avril qu’elle n’attribuait qu’un seul prix à SpaceX, de Elon Musk, pour 2,9 milliards de dollars, citant les coûts comme principale raison de la décision.

Rétablir l’équité, créer de la concurrence

Le Congrès n’avait pas accordé à la NASA tout l’argent qu’elle avait demandé pour le programme HLS. Blue Origin a précédemment tenté de contester la décision de passation de marchés avec le Gouvernment Accountability Office des États-Unis, mais le GAO s’est rangé du côté de la NASA et a rejeté la demande. « Nous sommes fermement convaincus que les problèmes identifiés dans cet approvisionnement et ses résultats doivent être résolus pour rétablir l’équité, créer de la concurrence et assurer un retour en toute sécurité sur la Lune pour l’Amérique », a déclaré Blue Origin dans un communiqué.