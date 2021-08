Sale temps pour l’ex-député Sess Soukou Mohamed connu sous le pseudo « Ben Souk » qui est un proche de l’ancien Président de l’Assemblée Nationale ivoirienne Guillaume Soro. Selon nos informations l’ancien député ivoirien qui est membre du mouvement politique de Guillaume Soro a été arrêté au Mali, son pays de résidence depuis un moment, selon les autorités du pays.

A en croire RFI qui a consulté un document sur cette affaire, l’arrestation de cet ancien élu ivoirien serait en fait l’exécution du mandat d’arrêt émis par un juge ivoirien contre le dénommé « Ben Souk » recherché par la justice pour « actes subversifs ». Toujours selon le même média, l’arrestation serait liée à une enquête conjointe entre les deux pays ne serait donc pas en lien avec ses positions politiques.

Pour rappel, après l’arrestation de l’ancien parlementaire ivoirien, ses proches avait dénoncé une interpellation de l’homme politique par des personnes armées. Quelques heures plus tard, le procureur est monté au créneau pour relever qu’une s’agissait d’une arrestation en bonne et due forme de l’ancien député ivoirien. Les prochains jours permettront d’en savoir plus sur cette affaire.