Les manifestations contre le Pass sanitaire n’en finissent pas de prendre de l’ampleur en France. En effet, durant la journée d’hier samedi 08 août 2021, 237 000 personnes sont descendues dans les rues pour dire non à cette mesure du gouvernement pour inciter les Français à se faire vacciner et, de ce fait, ralentir la propagation du nouveau coronavirus (covid-19).

Le dépistage sera valide pour 72 heures

Face à ces marches qui ont lieu chaque week-end, le gouvernement français a décidé de marcher à reculons sur certains points. En effet, le dépistage négatif qui n’était valide que durant 48 heures pour les personnes non vaccinées, le sera désormais pour 72 heures. Cet assouplissement du Pass sanitaire a été annoncé par le ministre français de la santé Olivier Véran, lors d’une interview accordée au média français, Le Parisien. Selon ses dires, « il sera possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi seront valables 72 heures ». Le ministre n’a pas manqué de souligner que le pass ne sera pas nécessaire pour une visite chez un médecin généraliste.

204 000 personnes avaient manifesté le week-end dernier

« Dans les hôpitaux, il le sera mais en aucun cas il ne devra être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents » a ajouté Olivier Véran. Notons que, le nombre de personnes à défiler contre le Pass sanitaire, hier samedi a augmenté par rapport au week-end dernier, où 204 000 personnes avaient manifesté. Les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, alors que ces derniers ont riposté en lançant des projectiles.