Ce lundi, la première phase du procès pour trafic sexuel du célèbre chanteur de R&B, R. Kelly débutera avec la sélection du jury à New York. Un juge d’un tribunal fédéral de Brooklyn statuera sur l’équité de jurés potentiels sur le dossier de R. Kelly, deux ans après qu’il ait été accusé d’avoir abusé de femmes et de filles pendant près de deux décennies. Mais alors que le procès est sur le point de commencer, mention pourrait être faite d’Aaliyah, la chanteuse tout aussi célèbre, disparue prématurément dans un crash d’avion en 2001. C’est que Aaliyah et R. kelly ont été mariés, avec des éléments montrant que la star n’avait alors que 15 ans, quand Kelly lui en avait 27. De possibles accusations en perspective.

22 ans après, Aaliyah menace R. Kelly

Le procès devait commencer plus tôt dans l’année. Mais les déclarations d’ouverture ont été reportées au 18 août après que Kelly ait jugé bon de se séparer de bon nombre des membres de son collège juridique. Les jurés de ce lundi donc, une fois retenus devraient entendre le témoignage de plusieurs de ses accusateurs. Mais aussi entendre dans le cadre du procès, les éléments en rapport avec “Jane Doe #1”.

Un pseudonyme qui selon la presse américaine a été attribué à Aaliyah Dana Haughton, la célèbre chanteuse de pop. Aaliyah est identifiée comme « Jane Doe #1 » dans les documents judiciaires parce qu’elle était encore mineure lorsque Kelly a commencé une relation sexuelle avec elle et croyait qu’elle était tombée enceinte. En 1994, alors qu’elle avait 15 ans, Aaliyah a déclaré dans une interview qu’elle était “plutôt proche” de Kelly, mais a nié que le couple s’était marié. Mais un rapport de 2000 dans le ‘’Chicago Sun-Times’’ a affirmé que Kelly et Aaliyah s’étaient mariés le 31 août 1994, Aaliyah se déclarant âgée de 18 ans sur le certificat de mariage du couple.

Et justement c’est ce certificat de mariage qui pourrait valoir en plus de possibles accusation de détournements de mineurs, des accusations de corruption. Puisque des preuves existeraient que Kelly « a comploté avec d’autres pour payer une fausse carte d’identité pour Aaliyah ». Aaliyah avait déposé une plainte en 1997 cherchant à faire radier tous les enregistrements de leur mariage. La chanteuse a déclaré au tribunal qu’elle n’était pas en âge de se marier sans le consentement de ses parents. Aaliyah et ses parents ont fait annuler le mariage peu de temps après la cérémonie.