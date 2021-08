Bonne nouvelle pour Matias Morla, avocat de la star du football Diego Maradona qui vient de remporter une bataille judiciaire contre les deux filles ainées Dalma et Gianinna du footballeur argentin. Après la mort de la légende du football, ses filles Dalma et Gianinna ont entamé une guerre contre l’avocat qu’elles accusent de “trahison, malhonnêteté et abus” concernant les droits d’image de la star et la gestion de la marque.

En Mars dernier, elles avaient réussi à obtenir de la justice, la suspension de l’utilisation de la marque par l’avocat de la star. Cela rentrait dans le cadre d’une affaire en justice pour administration frauduleuse et escroquerie présumées initiée par les filles. Mais leur joie aura été de courte durée puisque, la cour d’appel a plutôt donné raison à l’avocat.

A travers une décision rendue ce vendredi, Matias Morla est restitué dans ses droits et pourra désormais réutiliser les pseudonymes, surnoms et nom de la légende du Football que sont El Diego, La mano de Dios (la main de Dieu), Maradona, D10S, El Diez. La décision rendue dont l’arrêt s’étend sur 13 pages relève que c’est une société fondée par M. Morla et un proche qui a enregistré ces marques à l’Institut national de la propriété industrielle.