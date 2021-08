Le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid continue d’occuper l’actualité sportive. En effet, au micro de beINSPORTS, l’attaquant français Nicolas Anelka indique que ce n’est pas le club espagnol n’est pas meilleur choix pour le jeune joueur. Pour lui, Mbappé gagnerait plus à réfléchir avant de poursuivre son aventure vers le club de Florentino Pérez. Il a notamment pointé du doigt l’arrivée de nouveaux joueurs aux PSG et le statut de favori du club dans le championnat de France. Cette situation devrait l’amener à mener une réflexion.

« Il est dans une situation où il a vu aujourd’hui des joueurs arrivés, et je pense qu’il devra quand même bien réfléchir. Aujourd’hui le PSG est déjà le favori dans le championnat de France, et, plus que jamais avec les signatures de cet été, je ne vais pas dire favori pour la Ligue des champions, mais bien placé. », a expliqué Nicolas Anelka. Pour l’ancien attaquant français, à la place de Kylian Mbappé, il choisirait de rester au Paris Saint Germain.

“C’est son futur qui est en jeu”

« Aujourd’hui, il devrait signer au Real Madrid s’ils sont une meilleure équipe que le PSG. Ça reste à voir. C’est son futur qui est en jeu. Il y a une décision à prendre entre rester en Ligue 1 ou découvrir un nouveau championnat. », a-t-il notamment martelé. Rappelons que Kylian Mbappé et le Real Madrid continuent les négociations pour le transfert. Au PSG, le club espagnol a déjà fait plusieurs offres. La dernière s’élève à 170M€ + 10M€ de bonus.