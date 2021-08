Kylian Mbappé s’est finalement prononcé sur la venue de l’Argentin au Paris Saint Germain. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’attaquant français a souhaité la bienvenue à Lionel Messi qui fait la Une de l’actualité sportive depuis quelques jours. « Welcome to Paris, Léo », pouvait-on lire en légende aux images qu’il a publiées sur Twitter. Les deux joueurs semblaient tout de même bien s’apprécier sur les images rendues publiques sur les réseaux sociaux.

Les images publiées par l’attaquant français ont en effet été prises au premier entraînement auquel Lionel Messi à participé ce jeudi 12 août au Camp des Loges. Notons que cette publication intervient après la sortie médiatique effectuée par le patron du PSG où il se prononçait sur le flou qu’entretenait Kylian Mbappé sur la prolongation de son contrat.

“Tout le monde connaît la situation de Kylian”

« Tout le monde connaît la situation de Kylian. C’est un joueur de Paris. Il est très compétitif et veut toujours gagner. Il a dit publiquement qu’il veut une équipe compétitive, il l’a, on ne peut pas faire plus. C’est difficile d’avoir une équipe aussi compétitive que celle-ci. Il n’a plus d’excuse », avait laissé entendre devant les caméras lors de la présentation de Lionel Messi Nasser Al-Khelaïfi.

